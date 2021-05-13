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13.05.2021 (08:45)

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота завершают сдачу проверки уровня физической подготовленности

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), дислоцированных в Республике Крым, военнослужащие завершают сдачу физической подготовки в ходе проверки за зимний период обучения.

Комиссией под руководством помощника командующего ЧФ по физической подготовке проверяются вопросы организации физической подготовки, состояние учебно-материальной базы, а также уровень физической подготовленности военнослужащих объединения в быстроте, силе и выносливости в зависимости от возрастных групп.

Итоговая оценка каждому военнослужащему будет выставлена по сумме набранных баллов в упражнениях в соответствии с «Наставлением по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации».

По итогам проверки физической подготовки офицеры и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и сдавшие нормативы на высший уровень, будут представлены к поощрению ежемесячной денежной премией.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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