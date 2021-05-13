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13.05.2021 (08:30)

В Санкт-Петербурге прошёл второй день сбора руководящего состава медицинской службы ВМФ

В Санкт-Петербурге на базе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова завершился второй день сбора руководящего состава медицинской службы ВМФ, который проходит под руководством начальника медицинской службы Главного командования ВМФ полковника медицинской службы Игоря Мосягина. В сборе принимают участие начальники медицинских служб Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии, представители медицинских служб воинских частей, непосредственно подчиненных главнокомандующему Военно-Морским Флотом.

С участниками мероприятия под руководством заведующего кафедрой авиационной и космической медицины профессора Андрея Бландина было проведено практическое занятие на тему «Инновационные методы и средства сохранения профессионального здоровья лётного состава Вооруженных Сил Российской Федерации». В тематических классах были отработаны основные специальные методы психофизиологической подготовки лётчиков с использованием новейшего медицинского оборудования.

Также мероприятия сбора прошли и на других кафедрах. Так, на кафедре организации и тактики медицинской службы Военно-Морского Флота с участниками сбора проведено контрольное занятие, а в клубе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова проведена научно-практическая конференция с участием курсантов академии и слушателей факультета подготовки врачей для Военно-Морского Флота.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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