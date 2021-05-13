Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.05.2021 (08:00)

Ракетный катер и тральщик ТОФ провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в Японском море

В акватории залива Петра Великого ракетный катер Р-19 и базовый тральщик БТ-215 Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, в рамках отработки морских элементов второй курсовой задачи, выполнили комплекс практических артиллерийских стрельб.

Совершенствуя в море действия по предназначению, экипажи кораблей провели артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям. В частности, корабли уничтожили макеты морских плавающих мин, обнаруженных на маршрутах интенсивного движения судов.

Далее корабельная артиллерия была применена по воздушным целям. Обеспечение мишенной обстановки в данном эпизоде возложили на самолет морской авиации Ил-38, который в заданном районе сбросил парашютные мишени в интересах каждого из кораблей.

В ходе отработки задач ракетный катер Р-19 условно осуществил поставку радиоэлектронных помех.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
Минно-тральная группа ТОФ в ходе учения отработала уничтожение минных заграждений условного противника
Праздничный артиллерийский салют в честь Дня Победы прозвучал в Петропавловске-Камчатском
Военнослужащие Тихоокеанского флота во Владивостоке принимают участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы
Во Владивостоке военнослужащие ТОФ приняли участие в заплыве, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне

Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false