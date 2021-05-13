13.05.2021 (08:00)
Ракетный катер и тральщик ТОФ провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в Японском море
В акватории залива Петра Великого ракетный катер Р-19 и базовый тральщик БТ-215 Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, в рамках отработки морских элементов второй курсовой задачи, выполнили комплекс практических артиллерийских стрельб.
Совершенствуя в море действия по предназначению, экипажи кораблей провели артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям. В частности, корабли уничтожили макеты морских плавающих мин, обнаруженных на маршрутах интенсивного движения судов.
Далее корабельная артиллерия была применена по воздушным целям. Обеспечение мишенной обстановки в данном эпизоде возложили на самолет морской авиации Ил-38, который в заданном районе сбросил парашютные мишени в интересах каждого из кораблей.
В ходе отработки задач ракетный катер Р-19 условно осуществил поставку радиоэлектронных помех.