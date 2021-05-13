13.05.2021 (08:00)

Ракетный катер и тральщик ТОФ провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в Японском море

В акватории залива Петра Великого ракетный катер Р-19 и базовый тральщик БТ-215 Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, в рамках отработки морских элементов второй курсовой задачи, выполнили комплекс практических артиллерийских стрельб.

Совершенствуя в море действия по предназначению, экипажи кораблей провели артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям. В частности, корабли уничтожили макеты морских плавающих мин, обнаруженных на маршрутах интенсивного движения судов.

Далее корабельная артиллерия была применена по воздушным целям. Обеспечение мишенной обстановки в данном эпизоде возложили на самолет морской авиации Ил-38, который в заданном районе сбросил парашютные мишени в интересах каждого из кораблей.

В ходе отработки задач ракетный катер Р-19 условно осуществил поставку радиоэлектронных помех.

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