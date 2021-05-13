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13.05.2021 (07:30)

Минно-тральная группа ТОФ в ходе учения отработала уничтожение минных заграждений условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки в заливе Петра Великого два базовых тральщика соединения кораблей охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота провели учение с практической отработкой действий по противоминному обеспечению развёртывания отряда надводных кораблей из пункта базирования и на переходе морем, в условиях применения условным противником минного оружия.

Экипажи тральщиков БТ-232 и БТ-325 в составе тактической группы отработали задачи по постановке контактных и неконтактных тралов. Тихоокеанцы провели учение по проводке кораблей за тралами и форсированию минного заграждения с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих донных и якорных мин.

Также минно-тральная группа в рамках учения провела попутный разведывательный поиск морских мин условного противника в районе судоходного фарватера.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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