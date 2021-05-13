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13.05.2021 (07:00)

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине готовятся к приему молодого пополнения

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа на острове Сахалин, завершена подготовка к приёму молодого пополнения весеннего призыва. Подготовлены жилые и бытовые помещения казарм, где будут размещаться новобранцы,  подготовлена учебно-материальная база.

Перед прибытием новобранцев с сержантами и прапорщиками армейского корпуса ВВО будут проведены учебно-методические сборы, на которых младшие командиры и старшины подразделений изучат особенности работы с молодым пополнением.

В целях нераспространения вирусной инфекции, особое внимание уделяется проведению дезинфекционных мероприятий казарменных помещений, которые проводятся не менее двух раз в день.

По прибытию в воинские части, все призывники будут помещены на двухнедельный карантин, где они пойдут тестирование на наличие короновирусной инфекции. Для этого выделены отдельные жилые помещения казарм, которые  оборудованы дозаторами с дезинфицирующей жидкостью и бактерицидными лампами. Под контролем военных медиков три раза в день будет проводиться термометрия тела новобранцев с помощью бесконтактных термометров. Также оборудованы места для приёма пищи, куда блюда будут доставляться напрямую из столовой.

Прибытие первых новобранцев в соединения и воинские части армейского корпуса ВВО ожидается в конце текущего месяца.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Восточный военный округ
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