13.05.2021 (06:30)

С подразделениями антитеррора ВВО в Забайкалье состоялась тренировка по блокированию и уничтожению условных террористов

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, для поддержания высокого уровня боевой готовности с подразделениями антитеррористической защищенности проведены плановые практические тренировки.

По легенде условные группы боевиков предприняли попытку захвата объектов управления и материально-технического обеспечения минобороны.

С получением сигнала, подразделения антитеррора выдвинулись в заданные районы. В дальнейшем под прикрытием дежурных транспортных средств –бронетранспортеров и бронеавтомобилей «Тигр-М» и «Тайфун» военнослужащие осуществили блокирование и уничтожение условного противника с применением штатного стрелкового оружия.

Кроме того, группы инженерной разведки подразделений антитеррора выполнили осмотр зданий и сооружений на предмет выявления условно установленных взрывоопасных предметов. Подразделения антитеррора успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав оперативность и высокую выучку в ходе действий по предназначению.

В проверке приняли участие свыше 1000 военнослужащих и было задействовано до 100 единиц боевой и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице