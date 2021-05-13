13.05.2021 (06:00)
Более 1 тысячи единиц современного оборудования учебно-материальной базы ВВО будет подготовлено к летнему периоду обучения в Бурятии
В Республике Бурятия на всех полигонах Восточного военного округа проходят мероприятия по подготовке учебно-материальной базы к летнему периоду обучения.
Особое внимание при этом уделяется ремонту мишенного оборудования и повышению возможностей полигонов и специализированных классов.
В ходе работ на полигонах будет подготовлено более 1 тысячи единиц современного оборудования различного типа и размера, в том числе мишени, имитирующие живую силу, бронетехнику, а также фортификационные сооружения условного противника.
Кроме того, новые мишенные поля позволяют в короткие сроки размещать подъемные установки мишеней на любой местности без предварительной инженерной подготовки, а вся информация о результатах стрельб по радиоканалу поступает на контрольный модуль руководителя занятий.
С личным составом полигонных команд будут проведены занятия по безопасности эксплуатации полигонного оборудования.