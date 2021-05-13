Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.05.2021 (06:00)

Более 1 тысячи единиц современного оборудования учебно-материальной базы ВВО будет подготовлено к летнему периоду обучения в Бурятии

В Республике Бурятия на всех полигонах Восточного военного округа проходят мероприятия по подготовке учебно-материальной базы к летнему периоду обучения.

Особое внимание при этом уделяется ремонту мишенного оборудования и повышению возможностей полигонов и специализированных классов.

В ходе работ на полигонах будет подготовлено более 1 тысячи единиц современного оборудования различного типа и размера, в том числе мишени, имитирующие живую силу, бронетехнику, а также фортификационные сооружения условного противника.

Кроме того, новые мишенные поля позволяют в короткие сроки размещать подъемные установки мишеней на любой местности без предварительной инженерной подготовки, а вся информация о результатах стрельб по радиоканалу поступает на контрольный модуль руководителя занятий.

С личным составом полигонных команд будут проведены занятия по безопасности эксплуатации полигонного оборудования.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военно-технический форум «Армия-2021» пройдет на территории Кяхтинского военного гарнизона ВВО
Военнослужащие железнодорожного соединения ВВО приступили к развертыванию модульных городков на площадках реконструкции БАМ
Военно-технический форум «Армия-2021» состоится на Сахалине и Курилах
Саперы Амурского общевойскового объединения ВВО приступили к уничтожению боеприпасов периода Великой Отечественной войны

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false