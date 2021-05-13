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13.05.2021 (05:30)

Военно-технический форум «Армия-2021» пройдет на территории Кяхтинского военного гарнизона ВВО

На территории Кяхтинского военного гарнизона Восточного военного округа в Республике Бурятия пройдет военно-технический форум «Армия-2021». На двух площадках форума зрителям продемонстрируют новейшие образцы вооружения и военной техники сухопутных войск.

Также участие в форуме примут представители поисковых отрядов, детско-юношеского патриотического общественного движения «Юнармия» и отделение ДОСААФ. В ходе проведения мероприятий форума зрителям будет представлена культурная программа творческих коллективов соединений и частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Республики Бурятия, выставка образцов стрелкового оружия и показательные выступления разведывательного подразделения.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» на территории Кяхтинского гарнизона пройдет на площади возле городского Дома Офицеров и военном городке. Посетить мероприятия форума смогут все желающие.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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