13.05.2021 (05:00)

Военнослужащие железнодорожного соединения ВВО приступили к развертыванию модульных городков на площадках реконструкции БАМ

Начальник железнодорожных войск ВВО генерал-майор Андрей Козлов, проверил ход выполнения подготовительных работ перед началом реконструкции БАМа.

Военнослужащие железнодорожного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Приамурье, прибывшие на железнодорожную станцию Верхнезейск Зейского района Амурской области, в середине апреля 2021 года, выполнили первый этап запланированных работ. Были обеспечены условия проживания и питания военнослужащих, развернуты модульные полевые банно-прачечные комплексы, передвижные бани на базе КамАЗ 6360 и полевые хлебозаводы.

В настоящее время ведется отсыпка площадок для развертывания блочных модульных городков на площадках выполнения работ по реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ). С начала работ выработано из карьеров и вывезено на площадки более 30 тысяч тонн грунта.

Для строительства площадок воины-железнодорожники применяют современные карьерные экскаваторы, самосвалы КамАЗ-65222 и бульдозеры ГСТ-12.

Основной этап работ по реконструкции БАМ начнется с июля 2021 года. Для участия в реконструкции БАМ будет задействовано около 400 военнослужащих и 200 единиц техники различного назначения.

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