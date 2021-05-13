13.05.2021 (04:30)

Военно-технический форум «Армия-2021» состоится на Сахалине и Курилах

В августе текущего года на Сахалине и Курильских островах состоится Международный военно-технический форум «Армия-2021».

На острове Сахалин мероприятия форума будут проводиться на аэродроме «Пушистый», а на Курильских островах в городах Курильск и Южно-Курильск.

Основной темой военно-технический форум «Армия-2021» будет рассмотрение возможностей применения технологий искусственного интеллекта.

На выставочных площадках вместе с показом современного вооружения и военной техники, зрителям форума будет представлена культурно-развлекательная программа, пройдут спортивные мероприятия, выступление творческих и художественных коллективов Сахалинской области.

Военнослужащие армейского корпуса ВВО расскажут ребятам призывного возраста о преимуществах военной службы по контракту на Сахалине и Курильских островах, кроме того, на выставочных площадках будут развернуты мобильные пункты отбора граждан, где можно будет подать заявление о поступлении на военную службу по контракту.

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