13.05.2021 (04:00)

Саперы Амурского общевойскового объединения ВВО приступили к уничтожению боеприпасов периода Великой Отечественной войны

Военнослужащие Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированного в Приамурье, приступили к уничтожению найденных боеприпасов периода Великой Отечественной войны.

В период майских праздников, механизаторами села Троицкое Ивановского района Амурской области, в ходе земляных работ был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.

По заявке от органов местного самоуправления, командованием ВВО было выделено сводное инженерно-саперное подразделение от мотострелкового соединения, дислоцированного в Приамурье, которое выдвинулось в район обнаружения боеприпаса.

Обнаруженный местными жителями боеприпас оказался артиллерийским снарядом от 85 миллиметровой пушки периода Великой Отечественной войны.

Опытные саперы, используя миноискатели ИМП-2, провели обследование местности на территории около 400 тысяч квадратных метров. В ходе поисков было обнаружено еще несколько неразорвавшихся боеприпасов военных лет.

Все найденные боеприпасы, ввиду их старости будут уничтожены на месте обнаружения.

Для проведения мероприятия привлечено около 20 военнослужащих и 10 единиц техники.

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