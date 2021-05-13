13.05.2021 (00:30)

В Краснодаре состоялась акция «Мы - армия страны! Мы - армия народа!»

На железнодорожную станцию Краснодар-1 города Краснодара прибыл тематический поезд в рамках агитационно-пропагандистской акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!», проводимой Министерством обороны Российской Федерации.

На перроне поезд встретили начальник Краснодарского военного гарнизона генерал-майор Сергей Румянцев, представители администрации Краснодарского края и города Краснодара, юнармейцы, и гости Кубани.

В течение четырехчасовой стоянки в центре внимания были демонстрируемые на платформах образцы современной военной техники, экспозиции, посвященные подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Жителей краевой столицы особенно заинтересовали вагон, посвященный Главному храму Вооруженных сил Российской Федерации, мультимедийный комплекс, с помощью которого можно было найти своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также возможность получить консультацию у военных медиков.

Также, на перроне железнодорожного вокзала были развернуты выставка образцов вооружения, военной и специальной техники ЮВО. Всего мероприятие посетило более 12-ти тысяч людей.

В рамках мероприятия также состоялась акция «Служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - Твой выбор», в ходе которой все желающие смогли посетить пункт отбора на военную службу по контракту, развернутый на территории железнодорожного вокзала, ознакомиться с должностями, подлежащих замещению военнослужащими по контракту в военных округах, видах и родах войск, а также пройти первичные мероприятия профессионально-психологического отбора.

На территории ЮВО поезд остановится также на станциях, Севастополь, Владикавказ, Назрань, Волгоград 1.

Все мероприятия в рамках акции на территории ЮВО проходят в соответствии требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Поезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

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