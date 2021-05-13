13.05.2021 (03:00)

Российские миротворцы провели акцию «Дружба народов без границ» в средней школе поселка Атерк в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы провели акцию «Дружба народов без границ» в средней школе поселка Атерк в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе провели просветительскую акцию «Дружба народов без границ» в средней школе поселка Атерк Мардакертского района Нагорного Карабаха.

Более 100 учеников средних и старших классов стали участниками этой акции, проходившей в форме интерактивного урока. В начале лекции военнослужащие российского миротворческого контингента рассказали школьникам о многообразии и особенностях национальных культур Российской Федерации. В свою очередь, воспитанники школы посвятили свои доклады вопросам национальных культурных ценностей народов, проживающих на территории Нагорного Карабаха. Помимо этого, дети и российские миротворцы обменялись мнениями о необходимости поддержания мира на планете Земля.

Самыми яркими и запоминающимися моментами стали участие школьников и российских военнослужащих в художественном изображении символов мира. Красочные рисунки, созданные детьми и российскими офицерами, стали настоящим украшением творческой встречи.

«Наши ученики всегда радуются, когда мы им говорим, что у нас будут гости. И учителя, и ученики – мы всегда рады. Честно говоря, вы, миротворцы, - наш шит, защита. Если вы здесь – значит мы защищены», - сказала заведующая учебным процессом средней школы поселка Атерк Нона Вердян.

В завершение мероприятия танцевальный коллектив средней школы поселка Атерк продемонстрировал свои таланты, представив своим одноклассникам и российским миротворцам танец «Кочари», исполненный в национальных костюмах.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.



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