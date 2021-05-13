Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.05.2021 (01:00)

В 15 армии ВКС ОсН начался сбор руководящего состава

Более 70 офицеров космических войск принимают участие в сборе руководящего состава 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения на базе Главного центра предупреждения о ракетном нападении в подмосковном г. Солнечногорске.

Начальники Главного центра контроля космического пространства, Главного центра предупреждения о ракетном нападении и Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова, командиры подчиненных воинских частей, расположенных от Калининграда до Камчатки, их заместители, начальники отделов и служб делятся положительным опытом совершенствования методов управленческой деятельности руководящего состава, организации боевого дежурства, мероприятий гражданской обороны, противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Особое внимание в ходе занятий с представителями руководящего состава уделяется вопросам поддержания и укрепления здоровья военнослужащих, профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Помимо теоретических и инструкторско-методических занятий, участники сбора сдали контрольные зачеты на допуск к несению боевого дежурства.

Завершился первый день сборов показательными занятиями пожарно-тактического учения, в ходе которого боевой расчет пожарной команды за считанные секунды потушил условное возгорание машины с мазутом, продемонстрировав оперативность и слаженность в работе.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
Истребитель ВКС России сопроводил самолеты ВВС Франции вблизи границ Российской Федерации над Черным морем
Авиационный полк армии ВВС и ПВО ЮВО на Кубани пополнится молодыми офицерами
Военнослужащие Центра боевого применения и переучивания лётного состава ВТА поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы
В подмосковном Краснознаменске в День Победы военнослужащие 15-й армии ВКС ОсН чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false