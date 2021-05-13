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13.05.2021 (00:00)

Полигону Капустин Яр исполняется 75 лет

4-й Государственный центральный межвидовой полигон Капустин Яр, расположенный в Астраханской области, отметил 75-летний юбилей.

Эта дата знаменует собой целую эпоху в создании ракетного вооружения. Именно на полигоне проходили испытания первых отечественных баллистических ракет, а также осуществлялись запуски первых космических аппаратов, открывших человеку дорогу в космос.

В 1972 году за успешные испытания ракетных комплексов первого и второго поколений полигон награждён орденом Красной Звезды.

В результате совместной напряженной работы ученых и конструкторов, организаций Минобороны России и специалистов полигона была сформирована методология полигонных испытаний различных типов вооружения, которая реализованна в программах и методиках испытаний, а также создана уникальная экспериментально-испытательная база.

Структура полигона Капустин Яр включает научно-испытательные подразделения вооружения и военной техники РВСН, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны ВКС и Сухопутных войск, а также испытательный полигон Сары-Шаган на территории Казахстана.

Подразделения полигона участвуют в создании образцов вооружения, решая задачи от рассмотрения эскизных и технических проектов, разработки программ и методик испытаний до оценки характеристик образцов и эффективности их боевого применения.

Специалистами полигона постоянно ведутся научные исследования, направленные на совершенствование методологии полигонных испытаний, разработку методов и способов, улучшающих характеристики испытываемых образцов, совершенствование экспериментально-испытательной базы.

Сегодня Государственный центральный межвидовой полигон Капустин Яр представляет собой единый научно-исследовательский комплекс, имеющий высокий научно-технический потенциал, развитую экспериментально-техническую базу, выгодные климатические условия, территорию и воздушное пространство, позволяющие проводить испытания и совместную отработку систем вооружения в интересах всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

В настоящее время завершена модернизация полигонного измерительного комплекса для обеспечения испытаний различных образцов вооружения.

В рамках данной работы полигон не только полностью переоснащен на современные измерительные средства, но и создана система информационно-измерительного обеспечения испытаний, позволяющая предоставлять репортажную и справочно-аналитическую информацию в масштабе реального времени на Центральный командный пункт РВСН о ходе предстартовой подготовки, пуске и полете ракеты.

Полигон в астраханской степи благодаря своему размаху, географическому положению, уникальным испытательным трассам, инфраструктуре играет ключевую роль в испытании перспективных образцов вооружения, современных комплексов и систем в интересах всех видов и родов войск. Возможности полигонного измерительного комплекса позволят и в будущем проводить испытания новейшего вооружения, укрепляющего обороноспособность страны.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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