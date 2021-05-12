12.05.2021 (23:45)

Армейские спортсмены завоевали 22 медали различного достоинства на чемпионате и Первенстве России по кикбоксингу

В Челябинске прошел чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в дисциплинах фулл-контакт с лоу-кикком и поинтфайтинг. Армейскими спортсменами завоевано 11 золотых, 1 серебряная и 10 бронзовых медалей.

Александра Крапивина в весовой категории 70 кг, а также в разделе поинтфайтинг Григорий Лангавый (57 кг). В весовой категории до 63 кг лучшим стал Андрей Стрижаков.

Также обладателями высшей награды стали воспитанники СШОР ЦСКА по боксу и кикбоксингу имени В.П. Ульянича Данил Герасимов (69 кг), Дарья Меркулова (+70 кг), Глеб Беззубик (32 кг), Антон Салчак (51 кг). Воспитанник СШ ОРК ЦСКА-Хакасия Полина Эйснер (60 кг). Еще одними победителями стали воспитанники СШ ОРК ЦСКА г. Санкт-Петербург Алина Садвакас (65 кг), Артем Изьюров (79 кг), Максим Шулепов (84 кг).

Серебряную медаль завоевал воспитанник СШ ОРК ЦСКА г. Санкт-Петербург Давид Аветисян (47 кг).

Бронзовые награды получили воспитанники СШОР ЦСКА по боксу и кикбоксингу имени В.П. Ульянича Егор Рябчиков (84 кг), Кайнар Жайлибаев (94 кг), Татьяна Михеева в (60 кг), Анталия Эделгаусер (65 кг), Ярослав Безуглый (69 кг), Максим Перехода (+47кг), воспитанники СШ ОРК ЦСКА г. Санкт-Петербург Александра Пасечник (60 кг), Ульяна Шестерикова (65 кг), Данил Дубовка (74 кг), Максим Шулепов (84 кг).

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