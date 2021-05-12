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12.05.2021 (23:30)

Спортсмены ЦСКА завоевали три лицензии на Олимпийские игры на Кубке Мира по прыжкам в воду в Токио

В Токио прошли соревнования этапа Кубка мира по прыжкам в воду, который стал квалификационным к Олимпийским играм. По итогам турнира спортсмены ЦСКА завоевали бронзовую награду и три олимпийских лицензий из двенадцати.

Победитель и призер чемпионатов Европы, Европейских игр и Универсиады армеец Никита Шлейхер в паре с Евгением Кузнецовым стали третьими в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на Кубке мира в Токио и завоевали олимпийскую лицензию для страны в данном виде программы. Спортсмены набрали 415,86 балла.

Победу одержали британцы Дэниел Гудфеллоу и Джек Ло (440,94), вторыми стали немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (433,92).

Прапорщик Юлия Тимошинина и рядовой спортивной роты ЦСКА Руслан Терновой не взошли на пьедестал почета, но завоевали лицензию на Олимпийские игры.

Всего в турнире приняли участие 225 спортсменов из 46 стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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