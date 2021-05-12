12.05.2021 (23:15)

На Аллее спортивной славы ЦСКА почтили память трехкратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Рагулина

Сегодня на Аллее спортивной славы ЦСКА прошла памятная церемония, посвященная 80-й годовщине со дня рождения прославленного армейского хоккеиста, трехкратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР подполковника в отставке Александра Рагулина.

Открыл церемонию на Аллее спортивной славы ЦСКА начальник армейского Клуба полковник Артем Громов.

«Александр Рагулин – это эпоха в хоккее, эпоха в своей стране. В малом возрасте он пережил все тяготы и лишения, связанные с войной. Александр Павлович прошел большой спортивный путь завоевал три олимпийские медали, стал десятикратным чемпионом мира, девятикратным чемпионом Европы. Самая большая коллекция медалей находится у него. Это человек, который состоялся во всем: как спортсмен, как офицер, как друг и товарищ. Я неоднократно слышал от ветеранов о всех взаимоотношениях, которые были на сборах на мероприятиях, на соревнованиях. Мы имеем честь прикоснуться к этой великой истории. Я вас поздравляю, с тем что наши дети, воспитанники школ ЦСКА и наши юнармейцы все это видят, и надеюсь, что они будут передавать славные традиции нашего клуба, наших спортсменов из поколения в поколение», - сказал Артем Валерьевич.

Торжественное мероприятие завершилось возложением корзины и цветов к бюсту Александра Рагулина на Аллее спортивной славы ЦСКА. Гости вспоминали армейца теплыми словами и делились воспоминаниями о его славной спортивной карьере.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице