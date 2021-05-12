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12.05.2021 (22:45)

Представители ДОСААФ России прошли авто-мотопробегом по маршруту Москва – Ржев

Авто-мотопробегом «Офицеры России – Дорогами памяти» по маршруту Москва – Ржев проехали свыше 300 человек на более чем 100 автомобилях и 20 мотоциклах. Организатором акции стали «Офицеры России» при поддержке общероссийского движения «Сильная Россия», ДОСААФ России и Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Пробег стартовал у Музея Победы на Поклонной горе в Москве, где участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев войны минутой молчания.

На торжественной церемонии присутствовали Герои Советского Союза, Герои России, представители ДОСААФ России, ДОСААФ города Москвы, ветераны, жители блокадного Ленинграда, военнослужащие, кадеты. В торжественном мероприятии также приняли участие члены белорусского экипажа.

Финальной точкой пробега стал Ржевский мемориал. У мемориала Советскому Солдату участники почтили память воинов, погибших в боях под Ржевом.

Евгений Белинский, представитель белорусского экипажа, передал председателю президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Герою России Сергею Липовому капсулу с землей из Брестской крепости.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ
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