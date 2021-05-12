12.05.2021 (22:15)
ПГРК «Ярс» вернулись в Тейковское ракетное соединение после участие в военном параде на Красной площади
Военнослужащие и военная техника Тейковского ракетного соединения, которые были задействованы в военном параде на Красной площади, прибыли к месту постоянной дислокации в Ивановскую область.
Ракетчики успешно совершили марш протяженностью более 400 км из Москвы в город Тейково, преодолев на маршруте движения более 100 различных сложных участков дорог.
В этом году в составе механизированной колонны парадного расчета РВСН по московской брусчатке прошли три автономных пусковых установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс».
Теперь агрегаты пусковых установок пройдут регламентное обслуживание и будут приведены в исходное положение.
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