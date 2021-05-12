12.05.2021 (23:00)

Операторами 11-й научной роты РХБ защиты разработан перспективный противогаз­бронешлем

В ходе выполнения исследования операторами 11-й научной роты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты разработан опытный образец комплексного средства защиты головы военнослужащего, в котором реализованы технические решения по устройству фильтрующе­поглощающей системы (ФПС) с гранулированным сорбентом, на который получен патент Российской Федерации на полезную модель «Устройство для защиты органов дыхания и головы «Противогаз­бронешлем».

В опытном образце комплексного средства защиты головы ФПС реализована в виде двух низкопрофильных фильтрующе­поглощающих элементов, размещённых снаружи корпуса шлема в области щёк, в которых в качестве поглотителя паров токсичных химикатов применён слой модифицированного активного угля.

В систему очистки воздуха входят два микроэлектровентилятора, обеспечивающих просасывание воздуха через ФПС и создание избыточного давления в подшлемном пространстве.

В разработанном опытном образце механическое воздействие на голову значительно ниже, чем в противогазах.

Кроме того, использование в комплексном средстве защиты головы микроэлектровентиляторов обеспечивает подпор в подшлемном пространстве, обдув защитного стекла и отсутствие сопротивления дыханию.

Для дополнительной герметизации подшлемного пространства в разработанном образце применена пелерина из полиамидной ткани с сорбирующим слоем и двумя клапанами избыточного давления, расположенная по линии обтюрации вокруг подбородка военнослужащего.

Разработка данного военного противогаза­бронешлема осуществлена в рамках развития изобретательской и рационализаторской деятельности.

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