12.05.2021 (22:00)

В Доме офицеров ЮВО продемонстрируют передвижную выставочную экспозицию Русского географического общества

13 мая в 09:00 в Доме офицеров Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону состоится торжественная церемония открытия передвижной выставочной экспозиции Русского географического общества (РГО).

Экспозиция выставки содержит документы и артефакты о вкладе представителей РГО в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов, а также о выдающихся исследователях, которые собрали уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции.

Особое место на выставке занимает мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива артефакты времен Первой мировой и Великой Отечественной войн, имеющие статус «Объект археологического наследия» (возраст объекта более 100 лет).

Также в составе передвижной экспозиции выставка «Хранившие семейное тепло», посвящённая жёнам советских полководцев и военачальников. В её основу легли ранее не экспонировавшиеся семейные фото и отрывки воспоминаний.

На Юге России выставка пройдет в Ростове-на-Дону, Севастополе, Новороссийске, Владикавказе и Каспийске.

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