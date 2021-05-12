12.05.2021 (22:00)
В Доме офицеров ЮВО продемонстрируют передвижную выставочную экспозицию Русского географического общества
13 мая в 09:00 в Доме офицеров Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону состоится торжественная церемония открытия передвижной выставочной экспозиции Русского географического общества (РГО).
Экспозиция выставки содержит документы и артефакты о вкладе представителей РГО в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов, а также о выдающихся исследователях, которые собрали уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции.
Особое место на выставке занимает мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива артефакты времен Первой мировой и Великой Отечественной войн, имеющие статус «Объект археологического наследия» (возраст объекта более 100 лет).
Также в составе передвижной экспозиции выставка «Хранившие семейное тепло», посвящённая жёнам советских полководцев и военачальников. В её основу легли ранее не экспонировавшиеся семейные фото и отрывки воспоминаний.
На Юге России выставка пройдет в Ростове-на-Дону, Севастополе, Новороссийске, Владикавказе и Каспийске.