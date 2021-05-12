12.05.2021 (21:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнования по жиму штанги лежа

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по жиму штанги лежа между подразделениями, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно регламенту, участники соревнований были разделены на восемь весовых категорий: до 60, до 67,5, до 75, до 82,5, до 90, до 100, до 110 и до 125 кг. Помимо индивидуального состязания, во внимание принимался командный зачет, который складывался из восьми лучших результатов команды.

По завершение турнира по жиму штанги лежа победителям и призерам были вручены медали и грамоты.

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