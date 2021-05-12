12.05.2021 (21:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проходит сбор с инструкторами по РХБ защите

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проводится инструкторско-методический сбор с внештатными инструкторами по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

С участниками мероприятия проведут теоретические и практические занятия по применению средств индивидуальной защиты с практической отработкой действующих нормативов.

В рамках сбора военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам в условиях применения химического оружия и радиационного заражения местности. Также военнослужащие изучат устройство и порядок подготовки к работе общевойсковых приборов радиационной и химической разведки ВПХР и ДП-5В.

Сбор в ОГРВ ПРРМ с внештатными инструкторами по РХБ защите проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице