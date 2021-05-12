Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.05.2021 (21:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье повышают классную квалификацию

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начались испытания на присвоение (подтверждение) классной квалификации.

Для сдачи зачётов военнослужащие ОГРВ ПРРМ будут выполнять нормативы как днём, так и ночью. Сдавать зачеты будут специалисты инженерно-саперного подразделения, подразделения связи, наводчики бронетранспортеров БТР-70, снайперы и гранатомётчики, а также водители.

Мероприятия на подтверждение и присвоение классной квалификации носят плановый характер и проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проходит сбор с группами разминирования
Корабли Ленинградской военно-морской базы проводят сбор на рейде
В Подмосковье около 500 военных поваров и пекарей ЗВО приступили к выпускным экзаменам
В Калининградской области военнослужащие подразделений разведки армейского корпуса совершат первые прыжки с парашютом

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false