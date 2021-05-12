12.05.2021 (21:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проходит сбор с группами разминирования

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проходит сбор с группами разминирования.

На специально оборудованных учебных местах и инженерном поле военнослужащие отрабатывают обнаружение, обезвреживание и уничтожение самодельных взрывных устройств, в том числе установленных на объектах, представляющих собой повышенный источник опасности.

Кроме того, будут решаться задачи по разминированию минных полей на пути следования войск.

Сбор с группами разминирования ОГРВ ПРРМ проходит в рамках подготовки инженерных подразделений к летнему периоду обучения в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице