12.05.2021 (21:00)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проходит сбор с группами разминирования
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проходит сбор с группами разминирования.
На специально оборудованных учебных местах и инженерном поле военнослужащие отрабатывают обнаружение, обезвреживание и уничтожение самодельных взрывных устройств, в том числе установленных на объектах, представляющих собой повышенный источник опасности.
Кроме того, будут решаться задачи по разминированию минных полей на пути следования войск.
Сбор с группами разминирования ОГРВ ПРРМ проходит в рамках подготовки инженерных подразделений к летнему периоду обучения в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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