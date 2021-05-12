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12.05.2021 (20:45)

Военная техника морской пехоты Северного флота вернулась в пункт постоянной дислокации после участия в военном параде 9 мая

Военная техника сухопутных и береговых войск Северного флота, принимавшая участие в военном параде 9 мая в городе-герое Мурманске, продолжает возвращаться в пункты постоянной дислокации. 

Первыми в посёлок Спутник Мурманской области прибыли колёсная и гусеничная техника бригады морской пехоты, а также расчёты с артиллерийскими орудиями, которые давали салют в главной базе Северного флота — Североморске. 

Сегодня же в Мурманск из Москвы прибыла первая часть личного состава морской пехоты, принимавшая участие в главном военном параде 9 мая на Красной площади. Воинский эшелон с танками Т-80БВМ отдельной мотострелковой бригады Северного флота также начал движение в сторону Кольского Заполярья. 

В ближайшие дни все участники военных парадов от Северного флота прибудут в пункты постоянной дислокации на Кольском полуострове.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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