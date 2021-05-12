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12.05.2021 (20:30)

Фрегат «Адмирал Горшков» отправился в Северодвинск для продолжения испытаний ракетного оружия

Головной фрегат проекта 22350 Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» после участия в праздничных мероприятиях, посвящённых 76-й годовщине Великой Победы в городе-герое Мурманске, приступил к межбазовому переходу в Северодвинск.

Вчера корабль вышел в Баренцево море и направился на восток вдоль побережья Кольского полуострова. Прибытие фрегата в Беломорскую военно-морскую базу ожидается завтра.

Во время перехода по Баренцеву и Белому морям экипаж корабля продолжит совершенствование военно-морской подготовки.

В Северодвинске корабль примет участие в завершающих этапах испытаний перспективного ракетного оружия.

Ранее, 8 и 9 мая, по решению командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева фрегат принял участие в мероприятиях Дня Победы в городе Мурманске и был открыт для посещения населением. За два дня на его борту побывало около 9 тыс. мурманчан.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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