12.05.2021 (18:08)

Более 10 тыс. военнослужащих ЮВО и жителей Ростова-на-Дону посетили агитационный поезд «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

В Ростове-на-Дону около 10 тыс. военнослужащих, а также жителей и гостей города посетили тематический поезд «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» Минобороны России.

После прибытия железнодорожного эшелона на станцию Ростов-Главный состоялся торжественный митинг, на котором выступили представили командования Южного военного округа (ЮВО), администрации Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Представитель штаба ЮВО полковник Вадим Пипко отметил, что акция позволяет гражданам в полной мере проникнуться чувством гордости за ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Гости мероприятия посетили 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, новейшим достижениям Вооружённых Сил, развитию юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии, а также увидели образцы новейшей техники — бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходную гаубицу «Коалиция-СВ» — на трех открытых платформах состава. Посетителям агитпоезда было представлено 50 видеопроектов, 18 видеостен и 12 интерактивных тач-столов различной тематики.

Также на перроне железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону были развернуты военно-полевая кухня, выставка образцов вооружения, военной и специальной техники 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, историческая экспозиция с образцами вооружения и техники военных лет. Посетители выставки могли посидеть в бронеавтомобиле «Тигр» и бронетранспортере БТР-82А.

Для гостей на специально оборудованной платформе-сцене выступили артисты Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе, Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, Ансамбля песни и пляски ЮВО, концертного ансамбля «Успех» Окружного Дома офицеров.

Правопорядок обеспечивали сотрудники МВД и военные полицейские. Военная полиция организовала собственный стенд, где были представлены современное нелетальное оружие и защитные комплекты «Черепаха».

В рамках мероприятия также состоялась акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор!», в ходе которой более 150 человек посетили пункт отбора на военную службу по контракту, развернутый на территории железнодорожного вокзала, ознакомились с должностями, а также прошли первичные мероприятия профессионально-психологического отбора.

Кроме того, в агитпоезде работал магазин «Военторг», где можно было приобрести товары с символикой «Армия России» и сувениры с логотипом акции.

Далее на территории ЮВО поезд остановится 12 мая в 16:30 на станции Краснодар-1, а затем проследует в Севастополь, Владикавказ, Назрань и Волгоград.

Всего в военно-патриотической акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» приняли участие более 4 тыс. военнослужащих ЮВО.

На официальном сайте Министерства обороны РФ открыт специальный мультимедийный раздел, посвящённый акции (http://echelon2021.mil.ru), где на интерактивной карте можно отследить маршрут движения особого железнодорожного состава и узнать дату прибытия в тот или иной город.

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