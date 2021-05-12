12.05.2021 (17:19)

Военно-медицинская академия провела практическое занятие для руководящего состава медицинской службы ВМФ

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в рамках сбора с руководящим составом медицинской службы ВМФ прошло практическое занятие на тему: «Инновационные методы и средства сохранения профессионального здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации».

Перед участниками сбора выступил заведующий кафедрой авиационной и космической медицины академии профессор Андрей Благинин, который подчеркнул, что сегодня сохранение профессионального здоровья и долголетия военнослужащих является важнейшей задачей государства.

«В военной медицине для отдельных категорий военнослужащих, летчиков, космонавтов, моряков реализуется концепция профессионального здоровья, конечная цель которой — увеличение их профессионального долголетия. Она направлена не только на своевременную диагностику, но и профилактику неблагоприятных последствий профессиональной деятельности на организм военнослужащих, и может быть реализована посредством психофизиологической подготовки», — сказал Андрей Благинин.

По его словам, профессиональная деятельность военного специалиста протекает в условиях постоянного высокого риска, большой информационной загруженности и необходимости принимать решения в экстремальной ситуации.

В сборе принимают участие начальники медицинских служб Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, представители медицинских служб воинских частей, непосредственно подчиненных главнокомандующему ВМФ.

Участникам представили новейшее оборудование в тематических классах кафедры авиационной и космической медицины: кислородного оборудования, пониженного барометрического давления, функциональной диагностики и психофизиологической подготовки, классе космического снаряжения и питания, подготовки к полетам в тяжелых метеоусловиях и другие.

В группах офицеров медицинской службы ВМФ были отработаны основные специальные методы психофизиологической подготовки летчиков.

Участники сбора также встретились и поделились опытом с курсантами академии — будущими врачами Военно-Морского Флота.

Полученный опыт позволит руководящему составу медицинской службы Главного командования ВМФ интегрировать новые знания в мероприятия медицинского обеспечения морских специалистов для сохранения их профессионального здоровья.



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