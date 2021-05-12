12.05.2021 (19:46)

В Уссурийском соединении ВДВ проведено занятие по методике организации воздушно-десантной подготовки в летнем периоде обучения

В рамках учебно-методического сбора с командирами батальонов (дивизиона), рот (батарей) и их заместителями Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ, проведено занятие по методике проведения воздушно-десантной подготовки в летнем периоде обучения.

Занятие проводилось под руководством заместителя командира соединения по воздушно-десантной подготовке гвардии подполковника Юрия Голубовича и специалистов воздушно-десантной подготовки.

В ходе занятия по наземной отработке элементов прыжка с парашютом на снарядах воздушно-десантного комплекса были отработаны вопросы по методике десантирования при совершении практических прыжков из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76МД и вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ, а также проведено методическое занятие по организации укладки людских десантных парашютов.

Кроме того, командирам батальонов (дивизиона), рот (батарей) и их заместителям была доведена методика организации беспарашютного десантирования, эвакуации боеприпасов и грузов с применением специального оборудования и снаряжения на авиационной технике.

Завершающим этапом учебно-методического сбора станет практическое десантирование личного состава из вертолетов армейской авиации беспарашютным способом с помощью специальных спусковых устройств.



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