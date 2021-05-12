12.05.2021 (16:13)

В Центральном Черноземье прошли проверки подразделений противодействия терроризму общевойсковой армии ЗВО

В Центральном Черноземье прошли комплексные проверки подразделений противодействия терроризму среди военнослужащих общевойсковой армии и сотрудников военной полиции Западного военного округа.

В ходе проверки военнослужащие отработали организацию охраны и пропускного режима на различных военных объектах, блокировку движения, а также уничтожили условного противника во время нападения на объекты материально-технического обеспечения воинских частей и соединений.

Подразделения антитеррора также провели инженерную разведку территории на отсутствие взрывоопасных веществ и самодельных взрывных устройств.

Во время проверки активно использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки, имитирующие условия реальной контртеррористической операции.

В мероприятиях по противодействию терроризму приняло участие более 500 военнослужащих общевойсковой армии и сотрудников военной полиции Западного военного округа из Смоленской, Воронежской и Курской областей.



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