12.05.2021 (17:01)

Специалисты РХБ защиты проводят дезинфекцию объектов военной инфраструктуры ЗВО

В преддверии нового учебного периода на более чем 500 объектах инфраструктуры и учебно-материальной базы военных полигонов общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) специалисты радиационной, химической и биологической защиты проводят специальную химическую обработку против COVID-19. Они обрабатывают военную технику, отдельные участки местности и дорог, учебные классы, командные пункты, казармы, столовые, а также здания и сооружения.

В зависимости от объекта обработки военнослужащие применяют различную технику и оборудование – при дезинфекции помещений используются комплекты для дегазации ДКВ, а для обработки внешней территории, фасадов и военной техники специалисты задействуют авторазливочные станции АРС-14КМ и тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У.

Всего в обработке территории и объектов военных полигонов задействовано около 200 военнослужащих РХБ защиты.

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