12.05.2021 (15:37)

Около 60 тыс. военнослужащих ЦВО подтвердили классную квалификацию с начала года

Около 60 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) подтвердили классную квалификацию с начала года, что на 33 процента больше показателей прошлого года. За аналогичный период 2020 года классными специалистами категорий «мастер», «первый класс», «второй класс», «третий класс» стали около 40 тыс. военнослужащих.

По результатам зимнего периода обучения 168 военнослужащих ЦВО подтвердили квалификацию «мастер», что почти вдвое превышает показатели прошлого года.

В ходе испытаний на присвоение классной квалификации военнослужащий выполняет комплекс нормативов по специальной, огневой и физической подготовке в зависимости от военно-учетной специальности.

Военнослужащим, имеющим классную квалификацию, ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение от 5 до 25 процентов.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстан.

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