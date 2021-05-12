12.05.2021 (19:34)

Ветеран Великой Отечественной войны подарил музею парка «Патриот» свои рисунки и книги

Музей Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» пополнился рисунками и книгами ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Васильевича Гаврилова.

Анатолий Васильевич передал в дар музею две свои книги и несколько рисунков.

Анатолий Гаврилов вступил в ряды ДОСААФ 17-летним мальчишкой в 1941 году, а в сентябре 1942 был призван в ряды Красной Армии. После окончания Владимирского пехотного училища в марте 1943 года в звании младшего лейтенанта был направлен на фронт. Прошел боевой путь в составе 91-й гвардейской дивизии 39-й армии, Калининского, 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов в должности командира минометного взвода. Освобождал Великие Луки, землю Смоленщины, Белоруссию, Литву, штурмовал Кенигсберг.

Анатолий Васильевич Гаврилов награжден шестью боевыми орденами: орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями.

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