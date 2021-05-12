12.05.2021 (17:31)

Корабли Ленинградской военно-морской базы проводят сбор на рейде

На Балтийском флоте начался рейдовый сбор с участием кораблей Ленинградской военно-морской базы.

Согласно плану мероприятий боевой подготовки, более 10 экипажей кораблей, катеров объединения выполнят различные элементы курсовых задач, проведут тренировки по борьбе за живучесть и мероприятия по противоподводно-диверсионной обороне на незащищенном рейде.

Плановый рейдовый сбор проводится с целью слаживания экипажей кораблей, совершенствования морской выучки, тактической подготовки, а также отработки в походных условиях повседневной организации, корабельного расписания, алгоритмов работы штабов как органов управления силами в море.

Рейдовый сбор кораблей Ленинградской военно-морской базы продлится несколько дней.

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