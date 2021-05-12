Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.05.2021 (17:31)

Корабли Ленинградской военно-морской базы проводят сбор на рейде

На Балтийском флоте начался рейдовый сбор с участием кораблей Ленинградской военно-морской базы.

Согласно плану мероприятий боевой подготовки, более 10 экипажей кораблей, катеров объединения выполнят различные элементы курсовых задач, проведут тренировки по борьбе за живучесть и мероприятия по противоподводно-диверсионной обороне на незащищенном рейде.

Плановый рейдовый сбор проводится с целью слаживания экипажей кораблей, совершенствования морской выучки, тактической подготовки, а также отработки в походных условиях повседневной организации, корабельного расписания, алгоритмов работы штабов как органов управления силами в море.

Рейдовый сбор кораблей Ленинградской военно-морской базы продлится несколько дней.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье около 500 военных поваров и пекарей ЗВО приступили к выпускным экзаменам
В Калининградской области военнослужащие подразделений разведки армейского корпуса совершат первые прыжки с парашютом
Специалисты РХБ защиты проводят дезинфекцию объектов военной инфраструктуры ЗВО
Призывники из Иванова пополнят ряды Президентского полка

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false