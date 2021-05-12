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12.05.2021 (19:03)

В воинских частях армейского корпуса Черноморского флота начались первые занятия с молодым пополнением

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) начались первые занятия с молодым пополнением, призванным на службу этой весной.

Учебные мероприятия организованы в соответствии с курсом одиночной общевойсковой подготовки военнослужащих. Проводят занятия офицеры, прапорщики и сержанты, которые заблаговременно прошли учебно-методический сбор по наиболее сложным темам программы. Они отработали вопросы приема, изучения, воспитания молодого пополнения.

В соответствии с противоэпидемиологическими требованиями новобранцы приступили к занятиям после 14-дневного карантина. В настоящее время они проходят курс подготовки отдельно от личного состава подразделений, в которых продолжат дальнейшую военную службу. Такое разделение имеет ряд преимуществ, поскольку позволяет постепенно адаптировать новобранцев к армейской жизни.

Новобранцы в специально оборудованных классах, учебных городках и на полигонах изучают вооружение и военную технику, проходят обучение по строевой, физической и военно-политической подготовкам, общевоинскими уставам.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Южный военный округ
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