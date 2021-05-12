12.05.2021 (19:03)
В воинских частях армейского корпуса Черноморского флота начались первые занятия с молодым пополнением
В соединениях и воинских частях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) начались первые занятия с молодым пополнением, призванным на службу этой весной.
Учебные мероприятия организованы в соответствии с курсом одиночной общевойсковой подготовки военнослужащих. Проводят занятия офицеры, прапорщики и сержанты, которые заблаговременно прошли учебно-методический сбор по наиболее сложным темам программы. Они отработали вопросы приема, изучения, воспитания молодого пополнения.
В соответствии с противоэпидемиологическими требованиями новобранцы приступили к занятиям после 14-дневного карантина. В настоящее время они проходят курс подготовки отдельно от личного состава подразделений, в которых продолжат дальнейшую военную службу. Такое разделение имеет ряд преимуществ, поскольку позволяет постепенно адаптировать новобранцев к армейской жизни.
Новобранцы в специально оборудованных классах, учебных городках и на полигонах изучают вооружение и военную технику, проходят обучение по строевой, физической и военно-политической подготовкам, общевоинскими уставам.