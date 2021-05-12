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12.05.2021 (16:58)

На полигонах Черноморского флота военнослужащие армейского корпуса выполняют учебно-боевые стрельбы

Подразделения береговой обороны и морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) выполняют плановые учебно-боевые стрельбы из штатного оружия. Занятия проходят на полигонах Ангарский, Опук и Казачий, расположенных на территории Крымского полуострова.

Личный состав подразделений береговой обороны выполняет упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортёров БТР-82А. Военнослужащие из подразделений морской пехоты выполняют практические упражнения из штатного вооружения: автомата Калашникова и ручных противотанковых гранатомётов.

В ходе стрельб личный состав отрабатывает нормативы по поражению разных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на различных расстояниях до одного километра.

Учебные занятия проходят в рамках огневой подготовки подразделений береговых войск Черноморского флота. Всего в мероприятии задействовано порядка 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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