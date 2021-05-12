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12.05.2021 (18:52)

Около 90 процентов личного состава 2-й общевойсковой армии ЦВО прошло вакцинацию от коронавирусной инфекции

Около 90 процентов личного состава самого крупного в регионах Поволжья воинского формирования — 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) — сделали прививку от COVID-19.

Вакцинирование проводилось на добровольной основе с письменного согласия военнослужащих. Перед процедурой вакцинируемые проходили медицинский осмотр у терапевта и сдавали тест на антитела. С ними также проводились беседы, в ходе которых до них доводилась информация об инфекции и о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.

В состав 2-й Гвардейской общевойсковой армии ЦВО входят ракетные, артиллерийские, зенитные и мотострелковые соединения. В их числе: ракетная бригада, оснащенная оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М». Подразделения армии дислоцированы в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртской Республике. Штаб формирования находится в Самаре.

Накануне в военный госпиталь Центрального военного округа, который вакцинирует военнослужащих подразделений, дислоцированных в регионах Поволжья, поступила очередная партия вакцины Спутник-V.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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