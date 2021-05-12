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12.05.2021 (17:06)

Авиационный полк армии ВВС и ПВО ЮВО на Кубани пополнится молодыми офицерами

Истребительный авиационный полк армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), базирующийся в Краснодарском крае, пополнится молодыми офицерами-выпускниками 2021 года, окончивших высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

Для прохождения дальнейшей службы прибудут 15 лейтенантов. Военнослужащих назначат на должности среди инженерного состава и в подразделения связи авиационного полка.

По окончании обязательного карантина, офицеры пройдут адаптационные сборы, познакомятся со спецификой прохождения службы в полку, начнут подготовку к зачетам на допуск к обслуживанию авиационной техники.

Командование части совместно с региональным управлением департамента жилищного обеспечения Минобороны России проработало вопросы по обеспечению молодых офицеров служебным жильём.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Южный военный округ , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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