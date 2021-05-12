12.05.2021 (16:41)

Над акваторией Черного моря зенитчики ЮВО сбили беспилотники условного противника

Военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе учения по управлению огнем поразили разведывательные беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника.

На прибрежном полигоне Нагвалоу зенитчики привели технику из походного положения в боевое, заняли и замаскировали стартовые позиции, организовали системы связи и управления. Выполнив разведку целей, они отработали захват, сопровождение и уничтожение БЛА условного противника над акваторией Черного моря.

В роли воздушных средств условного противника были летательные аппараты «Орлан», «Застава» и «Гранат». Поражение целей осуществлялось электронными пусками ракет.

Всего в учении приняли участие более 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 40 единиц военной техники и вооружения, в том числе зенитные ракетные комплексы «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».

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