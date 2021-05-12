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12.05.2021 (18:17)

Открытие всеармейского этапа конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» состоится на полигоне под Челябинском

17 мая на полигоне под Челябинском состоится церемония открытия всеармейского этапа конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» Армейских международных игр – 2021:

В состязаниях примут участие лучшие экипажи танков и боевых машин пехоты Вооруженных Сил Российской Федерации. По итогам соревнований будут сформированы команды, которые представят Россию на международном этапе конкурсов.

Церемония открытия состоится 17 мая в 9.00 на 255-м межвидовом полигоне в Челябинской области. После церемонии открытия представители СМИ смогут наблюдать прохождение участниками конкурса «Танковый биатлон» этапов индивидуальной гонки с боевой стрельбой танковых подразделений с преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Танковый биатлон , АрМИ , Суворовский натиск
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