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12.05.2021 (18:05)

Более 120 подразделений ЦВО претендуют на почетное наименование «Ударное» за зимний период обучения

Более 120 подразделений Центрального военного округа (ЦВО) допущено к испытаниям за право носить почетное наименование «Ударное» в рамках контрольной проверки боевой подготовки войск за зимний период обучения 2021 года.

По итогам контрольных занятий за зимний период обучения на наименование «Ударное» претендуют 122 подразделения уровня «батальон-рота», что на тридцать семь процентов больше, чем в прошлом году.

По итогам зимнего периода обучения в 2020 году к испытаниям за право называться «Ударным» было допущено 77 подразделений, дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжья, а также на военной базе в Таджикистане.

Главным критерием для присвоения почетного наименования «Ударное» станет оценка уровня владения военно-специальной техникой и основами военного искусства, проявленными в ходе учений с боевой стрельбой

Наименование «Ударное» присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно-штурмовым соединениям, а также воинским частям и подразделениям.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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