12.05.2021 (18:30)

Около 60 лейтенантов выпускников военных учебных центров прибыло для прохождения службы в войска ЦВО в апреле

В апреле в соединения и воинские части связи и радиотехнических войск Центрального военного округа (ЦВО) прибыло около 60 молодых офицеров - выпускников военных учебных центров. Они уже приступили к исполнению служебных обязанностей.

Молодые люди, успешно окончившие учебные центры Сибирского, Дальневосточного, Уральского федерального и Рязанского государственного радиотехнического университетов, прибыли в войска ЦВО для замещения первичных офицерских должностей начальников расчетов-станций и командиров взводов подразделений связи и радиотехнического обеспечения.

Для проведения социальной и служебной адаптации выпускников 2021 года, направленных для прохождения воинской службы в соединения и части ЦВО, командованием округа определены и назначены наставники из числа наиболее подготовленных офицеров, имеющих боевой опыт.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстан

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