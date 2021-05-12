12.05.2021 (17:40)

В Абакане воспитанники детской школы-интерната МБОУ «Усть-Бюркская СОШ» посетили зенитное соединение

Воспитанники детской школы-интерната МБОУ «Усть-Бюрская СОШ» посетили зенитно-ракетное соединение противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Республике Хакасия.

В ходе экскурсии ребятам показали быт военнослужащих, а также технику и вооружение зенитно-ракетных войск. Их также ознакомили с порядком организации и несения боевой службы.

Кроме того, школьникам рассказали об истории и развитии войск ПВО, о их роли в Великой Отечественной войне и в современных вооруженных конфликтах.

Эта экскурсия, приуроченная к 76-й годовщине Победы, завершилась праздничным обедом в солдатской столовой. Воспитанники детской школы-интерната МБОУ «Усть-Бюркская СОШ» стали первыми школьниками, которые посетили расположение зенитно-ракетного соединения.

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