12.05.2021 (17:40)
В Абакане воспитанники детской школы-интерната МБОУ «Усть-Бюркская СОШ» посетили зенитное соединение
Воспитанники детской школы-интерната МБОУ «Усть-Бюрская СОШ» посетили зенитно-ракетное соединение противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Республике Хакасия.
В ходе экскурсии ребятам показали быт военнослужащих, а также технику и вооружение зенитно-ракетных войск. Их также ознакомили с порядком организации и несения боевой службы.
Кроме того, школьникам рассказали об истории и развитии войск ПВО, о их роли в Великой Отечественной войне и в современных вооруженных конфликтах.
Эта экскурсия, приуроченная к 76-й годовщине Победы, завершилась праздничным обедом в солдатской столовой. Воспитанники детской школы-интерната МБОУ «Усть-Бюркская СОШ» стали первыми школьниками, которые посетили расположение зенитно-ракетного соединения.