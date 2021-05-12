12.05.2021 (18:12)

Всеармейский этап конкурса военных связистов «Уверенный прием» впервые пройдет в Ульяновске

Всеармейский этап конкурса Армейских международных игр «АрМИ-2021» «Уверенный прием» впервые состоится в Ульяновске. Состязания между военными связистами пройдут с 24 по 29 мая на базе межвидового регионального учебного центра войск связи Центрального военного округа (ЦВО).

На всеармейский этап «Уверенного приема» в Ульяновск приедут более 200 конкурсантов из соединений, воинских частей войск связи всех военных округов и образовательных учреждений Вооруженных Сил Российской Федерации.

Участники конкурса продемонстрируют навыки и умения при выполнении нормативов на радиостанциях средней мощности Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, командно-штабных машинах Р-149АКШ. Экипажи боевых машин в полевых условиях выполнят прокладку проводных линий связи, настройку радиосистем, развертывание командно-штабных машин и аппаратных связи. В течение первых трёх дней будут проводиться индивидуальные соревнования среди экипажей.

Впервые в истории «Уверенного приёма» будет развёрнута фан-зона. В неё войдёт ряд экспозиций. Среди них: выставка достижений Ульяновской области, фото- и видеоматериалы о продукции военно-промышленного комплекса предприятий региона, детские игровые локации, площадки показа современной техники войск связи и робототехники.

Также для гостей мероприятия будет развернута фотозона, приуроченная к празднованию 30-летия межвидового учебного центра войск связи. Ранее всеармейский этап конкурса проходил в Санкт-Петербурге на базе Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного.

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