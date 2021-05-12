12.05.2021 (17:06)

В Подмосковье около 500 военных поваров и пекарей ЗВО приступили к выпускным экзаменам

В военной школе поваров Западного военного округа стартовали выпускные экзамены. Четыре месяца порядка 500 военнослужащих под чутким руководством мастеров осваивали премудрости кулинарного искусства и основы кухонного хозяйства.

Выпускные экзамены для курсантов школы поваров состоят из теоретической и практической части, в том числе по общевойсковым предметам обучения.

После того, как военнослужащие покажут знание продовольственной техники, норм довольствия и технологии приготовления пищи, они выпекут хлеб на полевом хлебозаводе, а также приготовят полноценный обед или ужин, в том числе ресторанные деликатесы, холодные закуски, салаты, фруктовые изыски и десерты. Всего военные повара должны уметь приготовить более 120 наименований различных блюд, не выходя за рамки армейского продуктового набора.

Затем курсанты сдадут экзамены по строевой, огневой, общественно-государственной и физической подготовке.

При подготовке военных поваров большое внимание уделялось их умению работать с техническими устройствами и полевыми кухнями различных модификаций, а также готовить пищу в экстремальных условиях, при проведении учений и перемещении войск.

После сдачи экзаменов и присвоения соответствующей квалификации младшие специалисты продолжат дальнейшую службу в соединениях и воинских частях Западного военного округа и других подразделениях.

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