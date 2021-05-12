12.05.2021 (17:06)
В Подмосковье около 500 военных поваров и пекарей ЗВО приступили к выпускным экзаменам
В военной школе поваров Западного военного округа стартовали выпускные экзамены. Четыре месяца порядка 500 военнослужащих под чутким руководством мастеров осваивали премудрости кулинарного искусства и основы кухонного хозяйства.
Выпускные экзамены для курсантов школы поваров состоят из теоретической и практической части, в том числе по общевойсковым предметам обучения.
После того, как военнослужащие покажут знание продовольственной техники, норм довольствия и технологии приготовления пищи, они выпекут хлеб на полевом хлебозаводе, а также приготовят полноценный обед или ужин, в том числе ресторанные деликатесы, холодные закуски, салаты, фруктовые изыски и десерты. Всего военные повара должны уметь приготовить более 120 наименований различных блюд, не выходя за рамки армейского продуктового набора.
Затем курсанты сдадут экзамены по строевой, огневой, общественно-государственной и физической подготовке.
При подготовке военных поваров большое внимание уделялось их умению работать с техническими устройствами и полевыми кухнями различных модификаций, а также готовить пищу в экстремальных условиях, при проведении учений и перемещении войск.
После сдачи экзаменов и присвоения соответствующей квалификации младшие специалисты продолжат дальнейшую службу в соединениях и воинских частях Западного военного округа и других подразделениях.