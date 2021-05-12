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12.05.2021 (16:27)

Военная техника, задействованная в параде Победы на Дворцовой площади, возвращается в пункты постоянной дислокации

Военная техника, задействованная в военном параде, посвящённом 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и прошедшем 9 мая на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, возвращается в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа.

Марш в пункты постоянной дислокации будет проходить комбинированным способом – своим ходом в составе колонн техники по дорогам общего пользования и железнодорожным транспортом. Сопровождают колонны военной техники сотрудники военной автоинспекции и военной полиции.

Перед отправкой техники военнослужащие подразделений РХБ защиты провели обязательную дезинфекцию транспортных и боевых машин в целях профилактики заболеваемости COVID-19.

В параде Победы на Дворцовой площади города Санкт-Петербурга было представлено около 150 единиц военной техники Западного военного округа, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», зенитные ракетные комплексы С-400.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ВВТ , Западный военный округ , Военные парады
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