12.05.2021 (16:27)

Военная техника, задействованная в параде Победы на Дворцовой площади, возвращается в пункты постоянной дислокации

Военная техника, задействованная в военном параде, посвящённом 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и прошедшем 9 мая на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, возвращается в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа.

Марш в пункты постоянной дислокации будет проходить комбинированным способом – своим ходом в составе колонн техники по дорогам общего пользования и железнодорожным транспортом. Сопровождают колонны военной техники сотрудники военной автоинспекции и военной полиции.

Перед отправкой техники военнослужащие подразделений РХБ защиты провели обязательную дезинфекцию транспортных и боевых машин в целях профилактики заболеваемости COVID-19.

В параде Победы на Дворцовой площади города Санкт-Петербурга было представлено около 150 единиц военной техники Западного военного округа, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», зенитные ракетные комплексы С-400.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице