12.05.2021 (16:04)
В Ленинградской области инженеры общевойсковой армии ЗВО проводят противопожарные мероприятия
Военнослужащие инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Западного военного округа проводят противопожарные мероприятия на территории Ленинградской области.
В связи с резким потеплением и высокой температурой окружающей среды уровень пожароопасности в области вырос. Военнослужащие проводят мероприятия профилактического характера.
Для борьбы с возможными возгораниями и лесными пожарами будут созданы сети дорог и подъездов к естественным источникам водоснабжения. Запланировано проведение работ по очистке военных городков и прилегающим к ним территорий от сухой травы и сгораемого природного мусора. В парках боевых машин, складах горюче-смазочных материалов обновят полутораметровые полосы безопасности.
Кроме того, военнослужащие инженерных подразделений объединения принимают участие в тренировках по аварийно-спасательным работам и переправке пожарной техники через водоемы.
В обеспечении противопожарной охраны объектов общевойсковой армии ЗВО задействовано более 200 военнослужащих.