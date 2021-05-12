12.05.2021 (16:04)

В Ленинградской области инженеры общевойсковой армии ЗВО проводят противопожарные мероприятия

Военнослужащие инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Западного военного округа проводят противопожарные мероприятия на территории Ленинградской области.

В связи с резким потеплением и высокой температурой окружающей среды уровень пожароопасности в области вырос. Военнослужащие проводят мероприятия профилактического характера.

Для борьбы с возможными возгораниями и лесными пожарами будут созданы сети дорог и подъездов к естественным источникам водоснабжения. Запланировано проведение работ по очистке военных городков и прилегающим к ним территорий от сухой травы и сгораемого природного мусора. В парках боевых машин, складах горюче-смазочных материалов обновят полутораметровые полосы безопасности.

Кроме того, военнослужащие инженерных подразделений объединения принимают участие в тренировках по аварийно-спасательным работам и переправке пожарной техники через водоемы.

В обеспечении противопожарной охраны объектов общевойсковой армии ЗВО задействовано более 200 военнослужащих.

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