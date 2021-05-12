12.05.2021 (17:47)

На полигоне Песочное в Ярославской области определили лучших специалистов тылового обеспечения ВДВ

В Ярославской области на полигоне Песочное Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения завершился конкурс по полевой выучке среди подразделений тылового обеспечения ВДВ «Армейский запас».

В конкурсе приняло участие более 100 военнослужащих соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск из Тулы, Пскова, Иванова, Новороссийска, Улан-Удэ, Ульяновска, Камышина и Уссурийска.

На заключительном этапе соревнований состоялась «Военно-спортивная эстафета» подразделений тылового обеспечения ВДВ.

Военнослужащие состязались на время в разборке и сборке автомата АК-74М, отработке норматива по радиационной, химической и биологической защите, ручной закачке нефтепродуктов в порожнюю бочку объемом 50 литров, ее транспортировке и подъему на автомобиль.

Кроме того, этапы эстафеты включали в себя соревнования по среднему ремонту вещевого имущества, развертыванию полевой бани, а также приготовление пищи в полевых условиях.

Все участники соревнований показали отличные знания, навыки и умения, что позволило им с легкостью справиться со всеми поставленными задачами.

Главной традицией конкурса является оценка качества приготовления блюд участниками и гостями конкурса. На суд авторитетной судейской коллегии во главе с заместителем начальника отдела материально-технического обеспечения полковником Аликом Умяровым были представлены мясная солянка, рисовая рассыпчатая каша, купеческий салат, брусничный морс. Все блюда получили высокие оценки.

Подводя итог соревнований, полковник Алик Умяров отметил: «Сегодня мы провели финальный этап конкурса среди подразделений тылового обеспечения Воздушно-десантных войск. Все участники состязаний достойно представили свои соединения и воинские части, показав при этом не только свои профессиональные умения, в соответствии со своей воинской специальностью, но и отличную физическую подготовку, навыки владения стрелковым оружием и средствами защиты от оружия массового поражения. По итогам финального этапа будет сформирована сборная команда, которая представит Воздушно-десантные войска на всеармейском этапе конкурса «Армейский запас», который пройдет в текущем месяце в Вольске Саратовской области».

По результатам соревнований первое место в общекомандном зачете заняли представители Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.



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